Кук поделился воспоминаниями о своем визите, во время которого он направлялся на завтрак к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, представлявший Дональда Трампа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выразил сожаление в связи с июньскими атаками украинских сил на Петербург. Об этом он рассказал в интервью Lenta.ru.

Кук поделился воспоминаниями о своем визите, во время которого он направлялся на завтрак к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. По дороге американец лично увидел столб дыма, поднявшийся после удара беспилотника. Такое просто не должно происходить с городом, который избежал полного уничтожения в годы Второй мировой войны, заявил посланник.

По словам Кука, увиденное заставило его осознать масштаб трудностей, с которыми сталкиваются обе стороны конфликта. Ранее глава американской делегации уже сравнивал историю Петербурга с судьбой своего родного города Атланты, подчеркивая культурную значимость северной столицы России и называя ее одним из лучших творений человечества.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал на 18%.

Фото: Piter.TV