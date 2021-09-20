ФСБ задержала в Мордовии россиян, обеспечивавших работу сим-боксов для ВСУ

Незаконная деятельность была организована в Саранске.

Российские силовые структуры задержали на территории Мордовии группу россиян, обеспечивавших работу sim-боксов. Соответствующими сведениями со СМИ поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Известно, что организатор противоправной деятельности непосредственно сотрудничал с военной разведкой киевского режима. Работа незаконного объекта координировалась украинскими спецслужбами через мужчину. Он обеспечивал коллег так называемыми серыми SIM-картами и SIM-боксами, в том числе функционирующими в Саранске.

Проводятся следственные действия для сбора доказательств, подтверждающих причастность подозреваемых к другим эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны. Устанавливаются иные участники преступного объединения. ЦОС ФСБ РФ

Следственный комитет России ведет уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 274.3, статье 275 УК РФ. Речь идет о нелегальном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой. Также возбуждено дело о государственной измене,тосуществляемо в форме иного оказания помощи.

В Херсонской области задержали готовившего теракт против военных.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России