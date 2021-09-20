Маккол: законопроект о санкциях против России передали в палату представителей

В СШа рассмотрят законопроект не раньше осени.

Группа американских законодателей из Конгресса внесла в Палату представителей проект об ужесточении санкционного давления в отношении России и Ирана. Соответствующие сведения приводятся в официальных заявлениях, опубликованных на сайтах политических деятелей. Речь идет о члене Республиканской партии США от штата Техас Майкле Макколе и члене Демократической партии от штата Мэриленд Стени Хойере.

На данный момент сообщается, что документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США Макколом, Хойером, а также еще 16 законодателями. Аналогичный текст был одобрен 7 августа Сенатом США. Согласно оценкам местной газеты The Hill, голосование по законопроекту пройдет осенью 2026 года. Члены нижней палаты Конгресса до конца августа разъехались по своим избирательным округам на парламентские каникулы.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Michael McCaul