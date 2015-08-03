США введут санкции против трех банков РФ и полный запрет на импорт урана

Новая версия законопроекта также предполагает введение пошлин в размере до 100 процентов для пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа.

Обновленный американский законопроект, предполагающий введение дополнительного санкционного давления в отношении Москвы включает в себя ограничения в отношении Центрального банка России, отечественных крупнейших финансовых организаций страны — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Текст предполагаемого документа распространен по СМИ. В нем говорится о том, что физические и юридические лица из США не смогут проводить любые операции с указанными кредитными учреждениями из России. В числе указываемых вероятных мер воздействия на Кремль также упоминаются блокировка доступа к американской банковской системе, включая запрет на открытие и использование корреспондентских счетов. Также могут быть заблокированы активы, находящиеся под юрисдикцией США. Кроме того ожидается введение ограничений на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

В прессе считают, что Министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с российскими финансовыми организациями при условии, что посчитает подобные ограничения противоречащими экономическим или внешнеполитическим национальным интересам Америки.

Петербургскую IT-компанию VAS и ее гендиректора внесли в санкционный список Евросоюза.

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