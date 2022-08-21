В Петербурге мужчины и специалисты в возрасте 35–45 лет чаще других покидают работу на испытательном сроке

Большинство же опрошенных успешно проходили проверку временем и оставались в штате (60%).

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение экономически активного населения Петербурга к работе во время испытательного срока.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый петербуржец (23%) хотя бы раз увольнялся по собственному желанию, не дожидаясь окончания испытания. Среди главных причин респонденты назвали завышенную нагрузку, токсичное руководство, плохие условия труда, хаос в рабочих процессах и сокрытие реального положения дел на собеседовании. Еще 7% покидали компании по инициативе работодателя. Большинство же опрошенных успешно проходили проверку временем и оставались в штате (60%). Лишь 8% участников опроса заявили, что никогда не устраивались на работу с установлением испытательного срока.

Мужчины решаются на такой шаг чаще женщин – 25% против 21%. Наибольшее число добровольных увольнений на испытательном сроке зафиксировано среди респондентов от 35 до 45 лет. У молодежи и сотрудников старше 45 лет этот показатель ниже. Среди горожан с зарплатой свыше 150 тысяч рублей больше всего тех, кто имеет опыт трудоустройства с испытательным сроком. Однако именно эта категория реже всех расторгает договоры досрочно как по своей воле, так и по решению нанимателя.

Ранее мы сообщили о том, что дворники, продавцы и фармацевты вошли в топ самых дефицитных профессий Петербурга.

Фото: Piter.TV