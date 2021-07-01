Делегация из Узбекистана изучила опыт КГИОП Петербурга

По итогам встречи стороны договорились о системном сотрудничестве.

В Доме реставратора на Литейном проспекте состоялась встреча делегации Республики Узбекистан с представителями городского комитета по охране памятников (КГИОП) и Союза реставраторов Петербурга.

Целью визита стало изучение опыта города на Неве в сфере законодательного регулирования, проведения восстановительных работ и популяризации объектов культурного наследия. Делегацию возглавил первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхом Норкулов. В переговорах также приняли участие руководители профильных министерств, дипломаты, представители власти Бухарской области и научного сообщества.

Северную столицу представляли первый зампред КГИОП Екатерина Козырева и начальник отдела Адмиралтейского района Анна Стрелкова. Гости высоко оценили достижения ленинградской школы реставрации, а также действующие городские программы финансирования таких проектов.

По итогам встречи стороны договорились о системном сотрудничестве. Важным результатом стала предварительная договоренность об участии узбекских коллег в Неделе реставрации, которая пройдет в рамках празднования Дня реставратора в Петербурге в 2027 году.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов дома Полежаева завершится до конца года.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга