Луна Феннер сняла "маску Бэтмена" и примерила платье принцессы

Девочка из США устроила фотосессию в розовом платье после лечения.

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи избавили от гигантского родимого пятна, устроила праздничную фотосессию в честь завершения лечения. На снимках она позирует в розовом платье принцессы — счастливая и уверенная в себе, рассказала РИА "Новости" её лечащий врач Ольга Филиппова.

22 июля Луне провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов. На следующий день сняли швы и повязки. По словам врачей, "маска Бэтмена" снята. Девочка была так счастлива, что танцевала.

Фото: социальные сети