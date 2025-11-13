Россиянам рассказали, как построить частный дом с использованием эскроу

Принцип эскроу-счетов заключается в том, что подрядчик получает деньги только после сдачи объекта.

На рынке недвижимости эскроу-счет используют для безопасных расчетов. Деньги клиента хранятся в банке, а застройщик их может получить после того, как объект ввели в эксплуатацию.

Эскроу-счета начали успешно применять при строительстве частных домов с 2025 года. В индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) сторонами сделки являются заказчик и исполнитель, которые подписывают договор подряда.

Если подрядчик строит дом на заемные деньги, то заказчику нужно открыть эскроу-счет в том банке, где строительная компания получает целевой кредит. После завершения всех работ, когда в банке получили выписку из ЕГРН, подрядчику перечислят деньги с эскроу-счета в течение пяти дней.

Более подробно информацию об использовании эскроу можно изучить на портале "Строительный Петербург".

Ранее мы сообщали, как подрядчику в России работать с эскроу.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)