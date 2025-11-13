Россиянам рассказали, как построить частный дом с использованием эскроу

На рынке недвижимости эскроу-счет используют для безопасных расчетов. Деньги клиента хранятся в банке, а застройщик их может получить после того, как объект ввели в эксплуатацию.
Эскроу-счета начали успешно применять при строительстве частных домов с 2025 года. В индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) сторонами сделки являются заказчик и исполнитель, которые подписывают договор подряда.
Если подрядчик строит дом на заемные деньги, то заказчику нужно открыть эскроу-счет в том банке, где строительная компания получает целевой кредит. После завершения всех работ, когда в банке получили выписку из ЕГРН, подрядчику перечислят деньги с эскроу-счета в течение пяти дней.
Более подробно информацию об использовании эскроу можно изучить на портале "Строительный Петербург".
Ранее мы сообщали, как подрядчику в России работать с эскроу.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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