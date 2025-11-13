  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россиянам рассказали, как построить частный дом с использованием эскроу
Вчера, 17:23
330
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Россиянам рассказали, как построить частный дом с использованием эскроу

0 0

Принцип эскроу-счетов заключается в том, что подрядчик получает деньги только после сдачи объекта.

На рынке недвижимости эскроу-счет используют для безопасных расчетов. Деньги клиента хранятся в банке, а застройщик их может получить после того, как объект ввели в эксплуатацию.

Эскроу-счета начали успешно применять при строительстве частных домов с 2025 года. В индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) сторонами сделки являются заказчик и исполнитель, которые подписывают договор подряда.

Если подрядчик строит дом на заемные деньги, то заказчику нужно открыть эскроу-счет в том банке, где строительная компания получает целевой кредит. После завершения всех работ, когда в банке получили выписку из ЕГРН, подрядчику перечислят деньги с эскроу-счета в течение пяти дней.

Более подробно информацию об использовании эскроу можно изучить на портале "Строительный Петербург".

Ранее мы сообщали, как подрядчику в России работать с эскроу.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: строительство дома, счета эскроу, эскроу-счет, эскроу-счета для строительства частного жилья
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии