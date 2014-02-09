В петербургском отделении Сбера прошла первая ипотечная сделка на индивидуальное жилищное строительство с открытием эскроу-счёта

Сумма сделки составила 7,8 млн рублей. Подрядчиком выступает строительная компания "Архитектоника" (ООО "СМИ").

Сбер оформил в Санкт-Петербурге первую ипотеку на строительство частного жилого дома (ИЖС) через эскроу-счёт. Об этом рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов во второй день Финансового конгресса Банка России, который проходит в Северной столице с 3 по 5 июля.

Сумма сделки составила 7,8 млн рублей. Подрядчиком выступает строительная компания "Архитектоника" (ООО "СМИ").

Ипотечная программа с эскроу отвечает интересам всех сторон сделки. Покупателю она гарантирует защиту от недобросовестных подрядчиков, а застройщику даёт возможность профинансировать полную стоимость строительства по льготной процентной ставке от 1% годовых. В целом ИЖС сегодня очень популярно и продолжает каждый месяц набирать темп. С начала года в Северной столице мы выдали на частное строительство почти 2000 кредитов на 11 млрд рублей. Уверен, новый инструмент станет ещё одним стимулом для роста спроса на ИЖС. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Эскроу-счёт – это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: в случае невыполнения обязательств по договору подряда заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.

Больше информации об эскроу в ИЖС — в YouTube-канале Домклик.

Фото: Piter.TV