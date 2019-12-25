В ГД предложили механизм защиты от мошенников при продаже единственного жилья

По словам Яны Лантратовой, подход с эскроу-счета не ограничит свободу сделок, но обезопасит граждан.

Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции в Государственной думе Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя российского вице-премьера Марата Хуснуллина с предложением внедрить на территории страны механизм защиты граждан от мошенничества при продаже единственного жилья. Текст соответствующего документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. В нем говорится о том, что сделки с жилой недвижимостью могут осуществляться через эскроу-счет.

В целях усиления защиты имущественных прав граждан представляется обоснованным внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения. Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой все денежные средства по договору купли-продажи единственного жилья подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке. текст документа

Ради эффективного правоприменения властям важно будет закрепить статус "единственного жилья" со сведениями ЕГРН. Парламентарии предлагают, что раскрытие денежных средств в пользу продавца должно производиться исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН. В течение указанного периода банк, Росреестр и правоохранительные органы должны иметь возможность оперативно проверить данные о признаках мошеннической сделки, а продавец собственности - право заявить о факте принуждения к реализации жилья. Однако при отсутствии заявлений средства будут раскрываться автоматически.

Совместным заявлением сторон допускается досрочное перечисление средств при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков. текст документа

Дополнительно законодатели предлагают установить в России предельные тарифы на открытие и ведение эскроу-счетов. Такая мера исключит их чрезмерное удорожание для добросовестных участников российского внутреннего рынка. При этом парламентарии предлагают поэтапное внедрение механизма. Для начла он заработает только в пилотых регионах страны, а уже потом распространится по всей территории государства.

Лантратова отметила, что предлагаемый подход не ограничивает свободу сделок, но добавляет время, защиту и возможность передумать. "Уверены, что это укрепит доверие к рынку недвижимости, снизит нагрузку на суды и спасет множество семей", - сказала она ТАСС.

В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники.

Фото: Piter.tv