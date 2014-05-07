Трамп заявил, что Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки

Глава США напомнил о стремлении Вашингтона обеспечить безопасность для Израиля и остального мира на Ближнем Востоке.

В Вашингтонской администрации утверждают, что властям из Тегерана необходимо заключить сделку с Белым домом. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер отметил, что в противном случае исламскую республику на Ближнем Востоке ждет уничтожение. Лидер Белого дома добавил, что сейчас с Ираном "поконечено", так как для руководства страны уже ничего не изменится.

Это лишь вопрос времени. Если бы мы захотели, мы могли бы продолжать еще несколько недель, и все было бы кончено. Я остановил это по просьбе многих лидеров, которые поддерживают с ними хорошие отношения. Дональд Трамп, глава США

