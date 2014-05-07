  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:45
153
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп заявил, что Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки

0 0

Глава США напомнил о стремлении Вашингтона обеспечить безопасность для Израиля и остального мира на Ближнем Востоке.

В Вашингтонской администрации утверждают, что властям из Тегерана необходимо заключить сделку с Белым домом. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер отметил, что в противном случае исламскую республику на Ближнем Востоке ждет уничтожение. Лидер Белого дома добавил, что сейчас с Ираном "поконечено", так как для руководства страны уже ничего не изменится.

Это лишь вопрос времени. Если бы мы захотели, мы могли бы продолжать еще несколько недель, и все было бы кончено. Я остановил это по просьбе многих лидеров, которые поддерживают с ними хорошие отношения.

Дональд Трамп, глава США

Эксперты прокомментировали визит Трампа в Китай.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: ближний восток, дональд трамп, иран
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии