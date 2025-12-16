Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за срыва перемирия

Глава США напомнил, что израильский премьер избежал тюрьмы благодаря вмешательству Белого дома.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нецензурно раскритиковал действия коллеги из еврейского государства на Ближнем Востоке. Соответствующими данными поделились представители западного новостного портала Axios со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что лидер Белого дома назвал оппонента сумасшедшим и припомнил ему предыдущую поддержку премьер-министра.

Если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...>. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль. Дональд Трамп, глава США

В публикации говорится о том, что глава США напрямую заявил о том, что помог Биньямину Нетаньяху избежать тюремного заключения по расследованию о коррупции, а кроме этого предрек политику из Израиля еще большую изоляцию страны на международной арене после нанесения ракетных ударов по ливанской территории. По информации от портала Axios, американского президента беспокоит факт гибели большого количества гражданских лиц, а также снос целых зданий в целях устранения нескольких командиров из местного радикального шиитского движения "Хезболлах".

Напомним, что 1 июня лидер США заявил, что договорился с Нетаньяху и руководством "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане. По итогам телефонного разговора с израильским премьером американский лидер заявил, что израильские войска "в Бейрут направлены не будут". Ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации конфликта со стороны Израиля в Ливане.

