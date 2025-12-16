В английском языке "пришелец" и "иностранец" обозначаются одним и тем же словом — alien.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе запустила официальный сайт о "пришельцах", который в реальности оказался базой данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов. Белый дом также обвинил прошлые власти страны в 60 годах сокрытия масштабов этого тщательно скрываемого "вторжения". Чиновники пояснили, что такие пришельцы поселились среди обычных граждан, жили в кварталах США и общались с местным населением в повседневной жизни.

Они ходили в те же магазины, учились в одних классах с нашими детьми и вели внешне нормальную человеческую жизнь. За одним исключением - им здесь не место. текст на сайте

В тексте сообщения дается утверждение о том, что в настоящее время миллионы мигрантов якобы тайно внедрились в американское общество. Это произошло в тот период времени, когда прошлые президенты и чиновники в США скрывали такое "вторжение" от собственных граждан вместо защиты местного населения.

Президент Трамп стал первым, кто открыто заявил о реальной опасности, которую чужестранцы представляют для каждой американской семьи, каждого сообщества и будущего нашей страны. текст на сайте

Цифровая платформа включает в себя интерактивную карту задержаний беженцев на территории США в реальном времени. Эти операции проводятся иммиграционной и таможенной полицией. Также опубликован специальный раздел с критикой прошлых властей за последние "60 лет секретности". Дополнительно на онлайн-ресурсе размещен статистический хаб со сведениями о депортациях и экономических последствиях нелегальной иммиграции для страны.

