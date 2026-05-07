Обама рассказал, почему США не смогли бы скрыть наличие у них пришельцев или НЛО

Вашингтонская администрация не смогла бы скрыть существование у них представителей внеземных цивилизаций или их космического корабля, потому что американское федеральное правительство плохо обращается с секретной информацией. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CBS News сделал бывший президент страны Барак Обама, который находился у власти в белом доме в период с 2009 по 2017 года. Таким образом политик ответил на вопрос о том, есть ли в США под землей "маленькие зеленые человечки".
Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-то еще, находящееся под контролем правительства США, что-то, о чем мы знали бы, фотографии с места событий и все такое, я могу вас заверить: какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке.
Барак Обама, экс-глава США
Американский бывший политический лидер заметил, что в действительности верит в существование внеземных цивилизаций. Барак Обама пошутил о том, что мог бы стать "хорошим посланником", представляющим жителей Земли при первом контакте с пришельцами из-за своего разностороннего опыта, навыков в государственном управлении и дипломатии.
