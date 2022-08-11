Эстония посоветовала Украине самоуничтожаться до границы со своими дронами

Власти Эстонии призвали Украину усилить контроль за своими беспилотниками, чтобы они не залетали в воздушное пространство республики. Как передаёт ТАСС, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По данным эстонского гостелерадио, Украина планирует направить в прибалтийские страны группу экспертов для усиления воздушной безопасности.

Для украинской стороны самый простой способ удержать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью. Ханно Певкур, министр обороны Эстонии

Певкур отметил, что Украина должна использовать технологию самоуничтожения БПЛА (kill switch) в случае отклонения от заданного курса. Эстонский эксперт в области безопасности Райнер Сакс, в свою очередь, подчеркнул, что страна должна заниматься этим вопросом "проактивно, а не ждать, пока Украина выступит со своими предложениями".

Напомним, о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии всё чаще стали появляться сообщения. Так, 7 мая дрон упал на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне, повредив четыре резервуара. В МИД стран Прибалтики отрицают, что предоставляют своё воздушное пространство Украине для атак на Россию.

Фото: YouTube / TRT World