Россияне будут платить за водку на 15% больше из-за акцизов

В преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков сообщил ТАСС о значительном росте цен на водку. По его словам, в годовом выражении (май к маю) они увеличились в среднем на 14,9%, а с начала текущего года — на 12,2%.
Одна из главных причин — увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара.
Дмитрий Востриков, директор Руспродсоюза
Он добавил, что на цену также повлияло подорожание сырья, электроэнергии, логистики и других компонентов.
Ранее Piter.TV сообщал, что стрелок по автобусам на Витебском проспекте задержан.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все