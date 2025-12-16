Россияне будут платить за водку на 15% больше из-за акцизов

Розничные цены на крепкий алкоголь выросли на 14,9% по сравнению с маем прошлого года.

В преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков сообщил ТАСС о значительном росте цен на водку. По его словам, в годовом выражении (май к маю) они увеличились в среднем на 14,9%, а с начала текущего года — на 12,2%.

Одна из главных причин — увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара. Дмитрий Востриков, директор Руспродсоюза

Он добавил, что на цену также повлияло подорожание сырья, электроэнергии, логистики и других компонентов.

