В РФ выпуск водки за два месяца вырос на 1,5%

Росалкогольтабакконтроль рассказал о темпах производства алкогольной продукции по стране.

Производство водки на российской территории за период с января по февраль 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 процентов. Показатель составил 7,75 миллиона декалитров (дал). Соответствующими статистическими данными с журналистам поделились сотрудники пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Эксперты заметили, что изготовление коньяка сократилось на 20,5 процентов, до уровня в 751,2 тысяч дал. В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по стране за отчетный период сократилось на 8,2 процентов до 18,35 миллиона дал.

Также известно, что выпуск спиртных напитков с крепостью выше девяти процентов снизился на 0,5 процента, до 11,72 миллиона дал, а слабоалкогольной продукции - на 38 процентов, до 131 тысячи дал. Изготовление ликеро-водочных изделий выросло на 4,2 процентов и составило 2,23 миллиона дал. Производство прочих спиртных напитков упало на 6,9 процентов, до 986,4 тысяч дал.

Дополнительно установлено, что снижение производства показали виноградные, игристые и ликерные вина. Речь идет о падении показателей на 14,2, 21,6, а также 39,6 процентов соответственно. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 76,4 процентов, до уровня 4,3 тысячи дал. А изготовление виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросло на 68,9 процентов и составило 2,15 тысяч дал. Однако выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 59,9 процентов.

Фото: pxhere.com