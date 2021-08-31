Петербург не планирует ограничивать продажу алкоголя

Ранее меры были введены в Вологодской области.

В эфире радио "Комсомольская правда" председатель петербургского парламента Александр Бельский заявил, что в городе не планируют закрывать магазины с алкоголем по примеру Вологодской области. Об этом пишет 5 мая "КП-Петербург".

Депутаты и я считаем, что есть тонкая грань, когда можно свалиться в то, чтобы все запрещать. Важно целеполагание, к чему мы и стремимся. Опыт Вологодчины неоднозначен, падения употребления там нет, только снижение числа точек, которые торгуют. Петербург внимательно смотрит на все регионы России и по алкоголю, и по вейпам, чтобы аккуратно вводить запреты в Петербурге. И пока таких задач по запрету, сокращению точек или времени продажи алкоголя нет. Александр Бельский, спикер парламента

При этом число преступлений в многоквартирных домах Северной столицы, где ограничили время работы наливаек или закрыли их, уменьшилось на треть.

В Вологодской области в конце апреля закрыли 610 алкомаркетов, 125 наливаек и 316 точек продажи вейпов.

