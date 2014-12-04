Почти 6 млн литров нелегального алкоголя уничтожили за прошлый год в России

Нелегального алкоголя в России стало меньше, за прошлый год уничтожили почти 6 млн литров такой продукции. Также с территории страны вывезли 3 тыс. тонн никотиносодержащих и табачных изделий. Об этом сообщили в ТАСС.
На заседании Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками итогами работы поделился руководитель учреждения Игорь Алешин. Он рассказал, что силами сотрудников ФСБ и МВД РФ смогли обнаружить и вывезти почти 60 единиц оборудования и 3 линии розлива.
Уничтожено 5,9 млн литров этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе ранее изъятых и вывезенных для уничтожения за предыдущий период
Игорь Алешин, руководитель Росалкогольтабакконтроля
Активная борьба ведется и с сайтами, которые ведут продажу спиртных напитков дистанционно и в свободном доступе. За прошлый год пресекли работу 25 тыс. таких ресурсов.
Ранее сообщалось, что производство алкоголя в России за первый квартал сократилось на 4,9%.
Фото: Freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все