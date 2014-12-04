Почти 6 млн литров нелегального алкоголя уничтожили за прошлый год в России

Работу с нелегалами ведут совместно сотрудники ФСБ и МВД России.

Нелегального алкоголя в России стало меньше, за прошлый год уничтожили почти 6 млн литров такой продукции. Также с территории страны вывезли 3 тыс. тонн никотиносодержащих и табачных изделий. Об этом сообщили в ТАСС.

На заседании Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками итогами работы поделился руководитель учреждения Игорь Алешин. Он рассказал, что силами сотрудников ФСБ и МВД РФ смогли обнаружить и вывезти почти 60 единиц оборудования и 3 линии розлива.

Уничтожено 5,9 млн литров этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе ранее изъятых и вывезенных для уничтожения за предыдущий период



Игорь Алешин, руководитель Росалкогольтабакконтроля

Активная борьба ведется и с сайтами, которые ведут продажу спиртных напитков дистанционно и в свободном доступе. За прошлый год пресекли работу 25 тыс. таких ресурсов.

Ранее сообщалось, что производство алкоголя в России за первый квартал сократилось на 4,9%.

