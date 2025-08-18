В Москве задержаны подозреваемые в покушении на мошенничество с ущербом 40 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, знакомые столичного предпринимателя предложили ему участие в коррупционной схеме. За взятку они обещали решить вопрос об аренде культурно-развлекательного комплекса, который находится в собственности Москвы. Кроме того, злоумышленники рассказывали о своих связях в региональном правительстве и для подкупа чиновника требовали 40 млн рублей.

Бизнесмен обратился в полицию, а затем под контролем оперативников передал в качестве предоплаты 5 млн рублей, после чего подозреваемые были задержаны в одном из московских ресторанов. Выяснилось, что целью их аферы было хищение денег. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА