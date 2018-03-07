В Москве полицейские задержали налетчика на продавца продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселении Десеновское. В полицию обратилась 38-летняя работница торговой точки, расположенной на улице Центральной. По ее словам, в помещение магазина зашел мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал выдать наличность из кассы, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут передвижения подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался 18-летний уроженец Камчатского края. К моменту визита сыщиков юноша уже успел потратить похищенные средства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что житель Самары ответит перед судом за хищение 1,5 млн рублей у коллеги.

Видео: ГУ МВД России по Москве