Почти 183 тыс. ветеранов Петербурга получат выплаты ко Дню Победы

На эти цели выделено более 1 млрд рублей.

Городской информационно-расчетный центр, подведомственный Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, осуществил перевод выплат ко Дню Победы на счета ветеранов. Средства перечисляются из бюджета города в автоматическом режиме, подача заявлений не требуется. Деньги поступят в зависимости от выбранного гражданами способа получения мер поддержки: на банковскую карту в ближайшие дни или в почтовое отделение согласно графику получения пенсий.

Ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей установлена для инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, а также для лиц, проживавших или родившихся в блокадном Ленинграде. Выплату в размере 5 тыс. рублей получат вдовы (вдовцы) погибших инвалидов и участников войны, а также люди, родившиеся по 3 сентября 1945 года.

С 2024 года выплаты ветеранам ко Дню Победы в Петербурге установлены на постоянной основе по поручению губернатора Александра Беглова. В юбилейные годы размер выплат увеличивается.

Всего выплаты получат почти 183 тысячи человек, на эти цели из бюджета выделено более одного миллиарда рублей. Получателями являются граждане России с местом жительства в Петербурге, а также лица без определённого места жительства.

Ранее Piter.TV сообщал, что пенсионеры готовы тратить миллионы на поездки в Петербург на майские праздники.

Фото: Piter.TV