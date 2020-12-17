Пенсионеры готовы тратить миллионы на поездки в Петербург на майские праздники

Россияне старше 55 лет за год увеличили спрос на путешествия на 7%

Согласно данным НПФ "Будущее", россияне в возрасте старше 55 лет стали чаще интересоваться поездками на майские праздники в Санкт-Петербург. Столица Невы заняла второе место по популярности майских маршрутов у пенсионеров, лидером стал Краснодарский край. В целом спрос на поездки у россиян старше 55 лет за год вырос на 7%, а средняя продолжительность путешествий увеличилась до 8 ночей.

Общая доля путешественников в возрасте от 55 лет в 2026 году в майские составила 22%, в то время как в 2025 году этот показатель составлял 18,4%. Наиболее активны в этой категории люди 55–60 лет — на них приходится 55,7% всех бронирований среди туристов серебряного возраста.

Как пишет ТАСС, 68% путешественников старшего возраста — женщины, 32% — мужчины. Эксперты связывают это с демографической структурой и склонностью женщин чаще планировать отдых.

Среди международных направлений у пенсионеров популярны Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. По сравнению с прошлым годом в 2,5 раза вырос интерес к турам в Абхазию и вдвое — в Китай.

Значительная доля туристов готова потратить на путешествие от 300 до 500 тыс. рублей (14%), а 13% россиян закладывают на поездку от 2 миллионов и более.

Самые дешёвые авиабилеты из Петербурга на майские праздники можно было купить за 500 рублей — в Ижевск. Аналогичная цена была на билеты из Сочи, Екатеринбурга и Москвы. Среди зарубежных направлений дешевле всего можно было улететь из Москвы в Бухару (2 тыс. рублей), из Самары в Ереван (2,3 тыс.), из Москвы в Брест (2,4 тыс.) и из Сочи в Стамбул (2,7 тыс.).

Северная столица заняла седьмое место среди самых популярных направлений в РФ на майские праздники. Доля бронирований в Петербурге составила 13%, а средний чек за ночь в отеле вырос до почти 7,7 тыс. рублей. Примечательно, что снять жильё в Петербурге в этом году оказалось дороже, чем в Москве, где ночь стоит в среднем 6,6 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что льготы на услуги ЖКХ для одиноких пенсионеров введут в Петербурге.

