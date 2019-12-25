Льготы на услуги ЖКХ для одиноких пенсионеров введут в Петербурге

В 2026 году одинокие пенсионеры Петербурга и Ленобласти смогут воспользоваться новыми льготами на оплату коммунальных услуг. Право на расширенную поддержку получают граждане, проживающие без супруга или совместно зарегистрированных родственников. Об этом пишет "Петербург2".

Основное преимущество касается снижения расходов на ЖКХ. Государство компенсирует часть затрат, так, для граждан старше 70 лет плата за капитальный ремонт уменьшается на 50%, а после 80 лет — полностью отменяется. Компенсация может быть начислена как возврат средств на счет или в виде скидки в квитанции. Кроме того, для снижения общей суммы платежей по кварплате назначаются адресные выплаты.

Для получения льгот необходимо оформить соответствующий статус и подтверждать доходы каждые полгода через МФЦ или портал "Госуслуги". Кроме того, пенсионеры с доходом ниже полутора прожиточных минимумов имеют право на бесплатную помощь соцработника, который поможет с покупкой продуктов, лекарств и сопровождением в медучреждения.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 150 тыс. пожилых петербуржцев получили электронный сертификат для посещения музеев.

