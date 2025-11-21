Свыше 150 тыс. пожилых петербуржцев получили электронный сертификат для посещения музеев

Вице-губернатор Наталья Чечина подвела итоги работы приоритетного проекта "Забота о людях серебряного возраста" за первый квартал. Как сообщили в пресс-службе, программа, направленная на поддержку старшего поколения, демонстрирует высокую востребованность среди петербуржцев.

В центре "Здоровая женщина 50+", открытом в Петроградском районе, прошли обследование 2460 пациенток. 1187 пожилых горожан получили высокотехнологичную помощь по лечению катаракты, а еще 454 человека воспользовались услугой бесплатного слухопротезирования.

Проект активно способствует вовлечению старшего поколения в культурную жизнь города. Более 156,5 тысяч пенсионеров получили электронные сертификаты номиналом 1500 рублей для бесплатного посещения музеев (зафиксировано 128 тысяч визитов). Популярностью пользуется и проект "Городские танцевальные веранды".

Всего для жителей "серебряного возраста" было организовано 222 мероприятия в музеях, библиотеках и домах культуры, включая творческие встречи с писателями и 70 спортивных событий, в том числе городские Спартакиады "Серебряный возраст".

