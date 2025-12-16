В центре Петербурга перекроют движение из-за командного марафона "Экиден"

В связи с проведением масштабного командного марафона "Санкт-Петербург. Экиден. 42195/6" в историческом центре города вводятся масштабные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Основные перекрытия и запреты вводятся на два ключевых периода: с 9 по 15 июня и в день забега, 13 июня.
С 00:00 9 июня до 23:59 15 июня:
Сужение проезжей части: Исаакиевская площадь (территория вокруг памятника Николаю I).
Полный запрет движения: Нечетная сторона набережной реки Мойки вдоль Синего моста.
Запрет стоянки: Исаакиевская площадь, набережная реки Мойки вдоль Синего моста и Большая Морская улица вдоль Исаакиевского сквера.
13 июня (с 00:00 до 23:59):
В этот день, когда состоится забег, ограничения будут наиболее строгими.
Движение транспорта запрещено на участках:
Исаакиевская площадь (вокруг памятника Николаю I);
Большая Морская улица вдоль Исаакиевского сквера (от д. 11 до д. 42);
Черноморский, Азовский и Керченский переулки;
Университетская набережная (от 2-3-й линий В.О. до Биржевой площади и в обратном направлении);
Биржевая площадь и Биржевой проезд;
Дворцовый мост и Дворцовый проезд;
Адмиралтейская набережная и Адмиралтейский проезд;
Адмиралтейский проспект (от Невского проспекта до Сенатской площади и вдоль д. 4);
Сенатская площадь;
Исаакиевская площадь (вдоль д. 1-11);
Почтамтский переулок (в направлении к ул. Якубовича);
Английская набережная (от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста).
Остановка и стоянка запрещена на участках:
Стоянка: Черноморский, Азовский и Керченский переулки.
Остановка: Университетская набережная, Биржевая площадь, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд и проспект, Сенатская площадь, Английская набережная, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича и четная сторона Почтамтского переулка.
13 июня (с 06:00 до 15:00):
В часы проведения соревнований будет временно закрыто движение по ключевым переправам и площадям:
Благовещенский мост (в направлении от Английской к Университетской набережной);
Площадь Трезини;
Английская набережная (от Замятина переулка до Благовещенского моста).
Соревнования "Экиден" представляют собой марафонскую эстафету. Команда из шести бегунов должна совместно преодолеть дистанцию в 42,195 километра. Маршрут гонки проложен кольцом по центральным набережным и проспектам города.
Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршруты объезда и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.
Фото: Pxhere
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