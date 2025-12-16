В центре Петербурга перекроют движение из-за командного марафона "Экиден"

Основные перекрытия и запреты вводятся на два ключевых периода: с 9 по 15 июня и в день забега, 13 июня.

В связи с проведением масштабного командного марафона "Санкт-Петербург. Экиден. 42195/6" в историческом центре города вводятся масштабные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Основные перекрытия и запреты вводятся на два ключевых периода: с 9 по 15 июня и в день забега, 13 июня.

С 00:00 9 июня до 23:59 15 июня:

Сужение проезжей части: Исаакиевская площадь (территория вокруг памятника Николаю I).

Полный запрет движения: Нечетная сторона набережной реки Мойки вдоль Синего моста.

Запрет стоянки: Исаакиевская площадь, набережная реки Мойки вдоль Синего моста и Большая Морская улица вдоль Исаакиевского сквера.

13 июня (с 00:00 до 23:59):

В этот день, когда состоится забег, ограничения будут наиболее строгими.

Движение транспорта запрещено на участках:

Исаакиевская площадь (вокруг памятника Николаю I);

Большая Морская улица вдоль Исаакиевского сквера (от д. 11 до д. 42);

Черноморский, Азовский и Керченский переулки;

Университетская набережная (от 2-3-й линий В.О. до Биржевой площади и в обратном направлении);

Биржевая площадь и Биржевой проезд;

Дворцовый мост и Дворцовый проезд;

Адмиралтейская набережная и Адмиралтейский проезд;

Адмиралтейский проспект (от Невского проспекта до Сенатской площади и вдоль д. 4);

Сенатская площадь;

Исаакиевская площадь (вдоль д. 1-11);

Почтамтский переулок (в направлении к ул. Якубовича);

Английская набережная (от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста).

Остановка и стоянка запрещена на участках:

Стоянка: Черноморский, Азовский и Керченский переулки.

Остановка: Университетская набережная, Биржевая площадь, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проезд и проспект, Сенатская площадь, Английская набережная, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича и четная сторона Почтамтского переулка.

13 июня (с 06:00 до 15:00):

В часы проведения соревнований будет временно закрыто движение по ключевым переправам и площадям:

Благовещенский мост (в направлении от Английской к Университетской набережной);

Площадь Трезини;

Английская набережная (от Замятина переулка до Благовещенского моста).

Соревнования "Экиден" представляют собой марафонскую эстафету. Команда из шести бегунов должна совместно преодолеть дистанцию в 42,195 километра. Маршрут гонки проложен кольцом по центральным набережным и проспектам города.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршруты объезда и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.

Фото: Pxhere