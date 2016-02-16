Индекс промышленного производства вырос в Петербурге и снизился в Ленобласти

В Петербурге около 40% выпуска формируют судостроение, машиностроение и гособоронзаказ.

В первом полугодии 2026 года промышленная статистика Петербурга и Ленинградской области продемонстрировала разнонаправленную динамику. Северная столица показала уверенный рост благодаря оборонным заказам, в то время как экономика 47-го региона просела из-за кризиса в нефтепереработке.

По данным Петростата, индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге достиг 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающих отраслях показатель составил 101,8%. Наибольший прирост зафиксирован у производителей изделий из дерева и текстиля, однако их доля в общем обороте невелика. Основную нагрузку по удержанию динамики взяли на себя машиностроение, фармацевтика и производство оборудования.

Ленинградская область столкнулась с падением: общий ИПП снизился до 90%, а в обработке – до 96%. Главным фактором стал обвал в нефтепереработке, где показатели рухнули до 64,8%. Как отмечает Петербург2, ситуацию усугубили внеплановые ремонты на ключевых заводах и снижение спроса на стройматериалы. Хотя отдельные сегменты (текстиль, пластик) показали рост, компенсировать провал гигантов они не смогли.

В Петербурге около 40% выпуска формируют судостроение, машиностроение и гособоронзаказ. Именно долгосрочные контракты с государством обеспечили рост в первом полугодии. Еще четверть объема дают пищевая промышленность, фарма и химия.

В Ленобласти критическую роль играет нефтепереработка. Ее спад автоматически тянет за собой весь региональный индекс. Сезонный фактор также оказал давление из-за снижения потребления удобрений. Аналитики отмечают, что колебания петербургского индекса связаны со спецификой сдачи продукции на верфях и заводах ВПК. Январское снижение было вызвано длинными праздниками и высокой базой 2025 года. В области же спад продолжается третий месяц подряд.

Ожидания экспертов остаются позитивными для города и сдержанными для области. По итогам года Петербург может выйти на уровень 104–105%, тогда как Ленобласти вряд ли удастся достичь отметки в 100%. Декабрь традиционно станет самым продуктивным месяцем из-за закрытия бюджетного года.

Специалисты подчеркивают качественный характер роста Северной столицы. Он обеспечен высокотехнологичными сегментами (фарма, приборостроение), где удалось частично заместить импортные компоненты. Однако часть денежного прироста нивелируется инфляцией и ростом затрат на сырье и оплату труда.

За последние пять лет индекс промпроизводства Петербурга стабильно превышает среднероссийский уровень, что подтверждает устойчивость городской экономики. При этом эксперты напоминают, что Ленинградская область направляет значительные средства на экологические проекты, что также влияет на структуру региональных инвестиций.

Ранее стало известно, сколько тратят Петербург и Ленобласть на поддержание экологии.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга