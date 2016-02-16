Дожди и ветер придут в Ленобласть в субботу

Днем метеорологи обещают прогрев воздуха до комфортных +18...+23 градусов.

В субботу, 8 августа, жителей Ленинградской области ждет по-летнему теплая погода. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", которые приводит ГУ МЧС по региону, столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Однако насладиться прогулками может помешать переменчивый характер стихии. В течение дня ожидается переменная облачность с кратковременными локальными дождями.

Ночью воздух остынет до +9...+14 градусов. При этом на побережье Финского залива будет значительно теплее — там температура не опустится ниже +17 градусов. Днем метеорологи обещают прогрев воздуха до комфортных +18...+23 градусов. Атмосферное давление в регионе начнет расти.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу Петербург ждет ветреная погода с кратковременными дождями.

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