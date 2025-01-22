В пятницу Петербург ждет ветреная погода с кратковременными дождями

Атмосферное давление останется низким (755 мм рт. ст., что ниже нормы) и будет меняться мало.

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого располагается над Карелией. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями и ощутимым ветром. Пройдут кратковременные дожди, а по территории Ленинградской области возможны локальные грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса. По области прогнозируется от +20 до +25 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами порывы могут быть сильнее.

Атмосферное давление останется низким (755 мм рт. ст., что ниже нормы) и будет меняться мало.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV