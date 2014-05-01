В Новогорелово пропал девятилетний мальчик

Отмечается, что школьника ищут не в первый раз.

В Ленинградской области третий день идут поиски девятилетнего мальчика. Он потерялся 5 августа в поселке Новогорелово, рассказали минувшей ночью в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Приметы ребенка: его рост составляет 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На пропавшем были серая кофта, синие шорты и босоножки, черная кепка. Если вы знаете что-либо о местонахождении школьника, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.

Отмечается, что мальчик пропадает не в первый раз. Ранее поиски велись в июне, и все закончилось благополучно.

Ранее на Piter.TV: пропавший в Сестрорецке пенсионер найден живым. Информация о состоянии петербуржца уточняется.

Фото: пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"