В ГД рассказали о запрете на установку в подъезде камеры без согласия соседей

Дмитрий Свищев объяснил, какой порядок действий следует предпринять в случае нарушения прав.

Жильцы дома не имеют права устанавливать в подъезде и на лестничной клетке личные камеры с обзором дверей соседей без разрешения, принятого общим собранием собственников. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы, председатель профильной комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что по Жилищному кодексу страны подъезды, лестничные площадки, коридоры и лифты относятся к общему имуществу собственников многоквартирного дома. В связи с этим условием любое использование т камеры на стене в подъезде, требует согласия собственников, принятого на общем собрании.

Если сосед ставит камеру, чтобы контролировать свою дверь, вопросов нет. Но когда объектив захватывает чужую дверь, лестничную площадку, разговоры, то это уже вмешательство в частную жизнь. А частная жизнь охраняется Конституцией. Люди должны понимать: камера - не игрушка. Если ты хочешь безопасности для себя, договорись с соседями, проведи собрание, прими решение вместе. Если хочешь следить за другими, готовься к ответственности. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Дмитрий Свищев порекомендовал гражданам потребовать у соседа документы, подтверждающие согласие общего собрания, а также обратиться в управляющую компанию (УК) с требованием проверить законность установки.Далее требуется подать жалобу в Роскомнадзор за незаконную обработку персональных данных и обратиться в судебную инстанцию с требованием демонтировать камеру и взыскать компенсацию морального вреда. Известно, что за незаконную установку камеры в подъезде и последующую незаконную обработку персональных сведениях в России предусмотрены штрафы. В том случае, если камера направлена на двери соседей и записывает их частную жизнь, то для человека может наступить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет.

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Фото: Piter.tv