В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации

Дмитрий Свищев объяснил родителям порядок действий при переезде на новое место жительства.

На российской территории семьи с детьми, переехавшие в другой район или город, вправе рассчитывать на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства только в том случае, если в выбранном дошкольном или образовательном учреждении есть свободные места. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что порядок приема регулируется в стране локальными актами. При этом преимущество отдается детям, проживающим на закрепленной территории. Но наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка, достигшего соответствующего возраста.

Ко мне на приемы приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. Закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что если семья переехала в другой город и временно не имеет регистрации, то этот факт не лишает ребенка права на место в детском саду. Однако в этом случае родители должны своевременно подать заявление сразу в несколько учреждений, особенно в те, что не по прописке, а также встать в очередь. Если сейчас мест для ребенка не будет, то семья получит возможность оказаться в резерве.

Новый детский сад с бассейном откроют в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv