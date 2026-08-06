Нетрезвый молодой человек открыл стрельбу в центре Петербурга

Стрелка уже судили за угрозу убийством и привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Росгвардейцы Центрального района задержали 26-летнего хулигана, стрелявшего из пускового устройства. Вместе с ним были еще трое знакомых, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 августа обратились очевидцы, заявившие о звуках стрельбы между улицей Восстания и Лиговским проспектом. По данному адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они поймали четверых мужчин, один из которых произвел несколько выстрелов в воздух и по банкам.

Нетрезвых нарушителей доставили в 78-й отдел, "Сигнал охотника" изъят. Стрелка уже судили за угрозу убийством и привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина заключен под стражу за нападение на водителя скорой помощи в Шушарах.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии