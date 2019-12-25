Росгвардейцы разыскали автомобиль, который использовали для совершения кражи в Ленобласти

Через 5 минут вневедомственная остановила иномарку и задержала злоумышленницу.

В Красногвардейском районе росгвардейцы обнаружили автомобиль, который был объявлен в розыск. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне днем все дежурные наряды получили информацию о том, что машина Volkswagen, используемая для совершения кражи во Всеволожском районе, движется по Белорусской улице в сторону Хасанской улицы. Через 5 минут вневедомственная остановила иномарку и задержала злоумышленницу.

Ранее женщину судили за применение насилия в отношении представителя власти, ее доставили в 13-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали пропавшего мальчика с нарушением слуха и вернули его домой в деревню Горы.

Фото: пресс-служба Росгвардии