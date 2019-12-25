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Росгвардейцы разыскали автомобиль, который использовали для совершения кражи в Ленобласти
Сегодня, 15:47
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Росгвардейцы разыскали автомобиль, который использовали для совершения кражи в Ленобласти

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Через 5 минут вневедомственная остановила иномарку и задержала злоумышленницу.

В Красногвардейском районе росгвардейцы обнаружили автомобиль, который был объявлен в розыск. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне днем все дежурные наряды получили информацию о том, что машина Volkswagen, используемая для совершения кражи во Всеволожском районе, движется по Белорусской улице в сторону Хасанской улицы. Через 5 минут вневедомственная остановила иномарку и задержала злоумышленницу. 

Ранее женщину судили за применение насилия в отношении представителя власти, ее доставили в 13-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы разыскали пропавшего мальчика с нарушением слуха и вернули его домой в деревню Горы. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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