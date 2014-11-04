Дуглас Макгрегор объяснил, что Запад не смог выполнить задачи по нанесению России стратегического поражения.

Американцы и международные союзники киевского режима потерпели поражение на Украине. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что за время специальной военной операции Москве удалось укрепить свои позиции. Таким образом сейчас Россия находится в превосходном состоянии, так как руководство страны бережно распоряжается имеющимися ресурсами, а также действуют осторожно и продуманно

Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. <…> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет. Дуглас Макгрегор, эксперт

"С нацией покончено". Случившееся на СВО потрясло полковника ВС США.

Фото и видео: / YouTube Daniel Davis / Deep Dive