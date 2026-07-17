Дуглас Макгрегор полагает, что у Украины нет шансов на поле боя.

Украина не сможет выдержать натиск российских войск. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что Вооруженные силы России действуют системно, поэтому постепенно добиваются желаемых результатов.

Украина обречена на разрушение. <…> И русские понимают, что у их противников нет шансов. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что на текущей неделе российское министерство по обороне отчиталось о поражении целей в украинских морских портах. В частности, военнослужащие атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов противника, которые осуществляли поставки для ВСУ. Бойцы при совершении ударов используют высокоточное оружие и БПЛА, способные преодолеть противоракетные и противовоздушные системы. Таким образом цель может быть ликвидирована как в столице, так и на остальной территории Украины.

В США запаниковали из-за плана Стубба против России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive