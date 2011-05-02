Макгрегор: Стубб не понимает опасности решения по ядерному оружию.

Президент Финляндии Александр Стубб на самом деле не понимает всей опасности решения Хельсинки о размещении на территории европейской страны ядерного оружия. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Rachel Blevins сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что государства регионального сообщества пытаются спровоцировать прямой вооруженный конфликт между Вашингтоном и Москвой.

Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска США с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции. Дуглас Макгрегор, эксперт

В США добавили, что небольшие прибалтийские страны несут опасность для Белого дома, хотя Америка находится на расстоянии в шесть-семь тысяч миль от России. Ранее, в конце июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к местному закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс. Власти отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Макгрегор: Зеленский может лишиться своего поста в течение года.

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins