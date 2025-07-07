ВС Финляндии ограничили движение судов в восточной части Финского залива

Ограничения могут действовать до девяти часов утра.

Вооруженные силы Финляндии ввели ограничение на полеты и движение судов в восточной части акватории Финского залива. Соответствующее заявление местные военнослужащие из Вооруженных сил европейской страны сделали через социальные сети. Согласно сведениям от источника информационного агентства "ТАСС", в региональных авиадиспетчерских службах уведомили о том, что подобные ограничения могут быть введены вплоть до девяти часов утра по московскому времени. Ранее власти из Хельсинки планировали снять ограничения на полеты в этой зоне около семи часов утра.

С 04:00 вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничения воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива. пост от ВС Финляндии

Росавиация указала на то, что временные ограничения на использование воздушного пространства фиксируются в нескольких Ленинградской области. Эти решения сказались на возможности использования маршрутов для полетов из и в Калининград. В профильном ведомстве уточнили, что в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

Стубб призвал наладить контакты Финляндии с Россией в ближайшие два месяца.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Puolustusvoimat