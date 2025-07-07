Президент Финляндии Александр Стубб ответил на вопросы детей из местного журнала Koululaisen. Он объяснил, что европейской стране требуется в течение следующих двух месяцев наладить отношения с Москвой. Иностранный политический лидер из Хельсинки добавил, что какие-либо переговоры с российским руководством следует проводить скоординированно с другими участниками регионального сообщества.
Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт.
Александр Стубб, президент Финляндии
Напомним, что в последнее время в странах Старого Света все чаще звучат публичные призывы по возобновлению рабочих контактов с Кремлем. Глава Европейского совета упоминал журналистам о том, что сейчас обсуждает этот вопрос с членами Европейского союза. Президент Франции Эмманюэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
В США запаниковали из-за плана Стубба против России.
Фото: pxhere.com
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