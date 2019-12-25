Поезда снова свяжут Оулу с Хапарандой.

Железнодорожные составы вновь начнут ходить между городом Оулу в Финляндии и Хапарандой в Швеции впервые с 1988 года. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделилась местная телерадиокомпания Yle. Согласно информации от иностранных журналистов, пассажирский поезд будет курсировать между городами дважды в день. Поездка в одну сторону займет около 1 часа 40 минут. Вагон-ресторан на объекте не будет работать из-за различий в требованиях, которые существуют по продаже и подаче еды и алкоголя в соседних европейских государствах.

В статье Yle также пишет, что лидер Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин связан с маршрутом таким образом, что он возвращался из эмиграции через переход между Хапарандой и Торнио. Ранее норвежское интернет-издание Barents Observer написало читателям о том, что национальное правительство Финляндии одобрило пакет инвестиций в модернизацию ключевых дорожных связей и мостов. На первом этапе восстановления инфраструктуры речь шла об участке между Торнио и Кеми. Там к 2029 году строители подготовят планы по переходу на "натовский" стандарт. Местные аналитики после вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопрос колеи перестал быть сугубо технико-экономическим и превратился в элемент военного планирования.

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