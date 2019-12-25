Крис Форсне указала на то, что Европа пытается добиться того, что Россия распадется на мелкие страны.

Европейский союз помогает Украине в надежде расчленить Россию. Соответствующее заявление сделала иностранная журналистка Крис Форсне в эфире шведского телеканала SwebbTV. Гостья программы уточнила цель, ради которой руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен регулярно ездит с рабочими поездками в Киев. По мнению представительницы прессы, такие официальные визиты совершаются не ради помощи стране, а в целях использования власти с Банковой улицы в качестве тарана против Москвы. Форсне полагает, что коллективный Запад поставил перед собой задачу по свержению Владимира Путина и дальнейшему расколу России на более мелкие государства по региональному признаку. Затем государства-члены ЕС смогут подмять эти территории под себя и подчинить своей воле.

Ослабив и раздробив Россию, они рассчитывают увеличить собственный экономический и политический вес. Тогда все представляется гораздо логичнее. Потому что какой иначе смысл в этом вечном опосредованном конфликте? Крис Форсне, представительница СМИ

В Швеции внезапно высказались о войне с Россией.

Фото: SwebbTV