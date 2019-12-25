Строительство ВСМ Москва – Петербург согласовали на участке до Обухово II

Главгосэкспертиза одобрила строительство ВСМ на участке Петербург-Главный – Обухово II.

Главгосэкспертиза разрешила строительство очередного этапа высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Положительное заключение опубликовано в Едином государственном реестре заключений. Оно касается работ на участке Санкт-Петербург-Главный – Обухово II, где предусмотрено строительство дополнительных путей для специализированного пассажирского сообщения.

Этот участок входит в 11-й этап проекта. В рамках работ планируется организовать технологическую радиосвязь стандарта LTE-1800, в том числе создать Центр коммутации радиосвязи. В документации указано, что соответствующий комплекс работ относится к реконструкции.

До начала реализации проекта необходимо подготовить проектную документацию и результаты инженерных изысканий. После этого на участке Санкт-Петербург-Главный – Обухово II смогут перейти к предусмотренным проектом работам по развитию инфраструктуры высокоскоростной магистрали

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Фото: пресс-служба РЖД