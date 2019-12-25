В Петербурге нашли пропавшую 24-летнюю абитуриентку театрального вуза

Следователи Петербурга установили местонахождение пропавшей абитуриентки.

Сотрудники Следственного комитета установили местонахождение 24-летней абитуриентки театрального вуза, которая пропала 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В ходе поисков следователи проверили места работы и проживания девушки, а также установили круг ее знакомых и опросили людей, с которыми она контактировала.

В результате местонахождение петербурженки удалось установить. Девушка уже дала следователям подробные объяснения по поводу произошедшего. По данным ведомства, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

История получила огласку после выхода сюжета о пропавшей абитуриентке на федеральном телеканале. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Следователи продолжили проверку обстоятельств исчезновения девушки и установили, где она находится.

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Фото: Piter.TV