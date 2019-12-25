Медведи все чаще выходят к людям в России из-за нехватки пищи

Медведи идут к домам и туристическим объектам из-за нехватки корма.

В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам и случаи нападения на людей фиксировали в десятках регионов России. Появления хищников отмечали в 41 регионе, в том числе на Алтае, в Красноярском крае, Приангарье, Бурятии, на Камчатке и в Сочи. С начала года произошло не менее 17 нападений на людей, в результате которых погибли 6 человек. В конце лета и начале осени медведи стали чаще появляться возле поселков, садоводств, школ, гостиниц и туристических маршрутов.

Одной из причин специалисты называют нехватку естественного корма. К концу лета животным необходимо накопить жировые запасы перед зимним периодом, поэтому при недостатке ягод, орехов, рыбы и другой пищи они могут уходить дальше от привычных мест обитания. При этом дополнительным фактором становятся открытые контейнеры и стихийные свалки. Найдя легкодоступную пищу рядом с человеком, медведь способен возвращаться на то же место. Специалисты также отмечают рост численности животных и постепенное снижение их страха перед человеком.

Еще одной причиной называют изменение поведения медведей и их перемещение ближе к населенным пунктам, пригородам и садоводствам. По мнению зоолога-териолога Станислава Пучковского, доступность антропогенной пищи способствует синантропизации животных, то есть их адаптации к соседству с человеком. При этом в МЧС напоминают, что при встрече с медведем нельзя убегать: резкое движение может спровоцировать преследование. Особую осторожность рекомендуется соблюдать в местах, где ранее были замечены хищники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае медведь вытащил из окна дома пенсионерку и задрал ее.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)