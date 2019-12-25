В Петербурге на Васильевском острове загорелась крыша здания

Пожару на 1-й линии Васильевского острова присвоили второй номер.

Сообщение о пожаре на 1-й линии Васильевского острова, 26 поступило в ГУ МЧС по Петербургу 17 сентября в 20:05. Загорелась кровля здания, которое находится на реконструкции. Изначально огонь распространился на площади 80 кв. м. На месте работали 45 человек с 10 единицами техники.

В 20:44 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спустя некоторое время площадь горения увеличилась. В 21:28 ранг пожара повысили до номера 2, площадь возгорания достигла 500 кв. м.

К тушению привлекли 69 человек и 18 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание на крыше здания.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Piter.TV