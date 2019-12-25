В Петербурге на 35,5 % выросло число трудоустроенных женщин

Более 16,3 тыс. петербурженок нашли работу с начала 2026 года.

С начала 2026 года при содействии Службы занятости населения Санкт-Петербурга работу нашли более 16,3 тыс. женщин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 35,5 %. Среди трудоустроенных петербурженок есть в том числе мамы, воспитывающие маленьких детей. Рост числа трудоустройств специалисты связывают с переходом от стандартного подбора вакансий к индивидуальному сопровождению соискательниц.

При составлении карьерного плана консультанты учитывают образование и профессиональный опыт женщины, а также ее жизненные обстоятельства. В частности, специалисты обращают внимание на удаленность рабочего места от дома, наличие маленьких детей, необходимость совмещать работу с учебой или уходом за родственниками. Соискательницам помогают определить профессиональные цели, оценить навыки, скорректировать резюме и подготовиться к собеседованию с работодателем.

Кроме того, петербурженкам подбирают вакансии с гибким графиком, частичной занятостью, сменным режимом или возможностью работать удаленно. Такой формат сопровождения позволяет помогать с трудоустройством женщинам, которым долго не удавалось найти подходящую работу самостоятельно. В службе занятости выделяют 3 основные категории соискательниц: женщин старше 50 лет, мам после декрета и петербурженок в возрасте 35–40 лет.

Ранее мы сообщили о том, что больше половины петербуржцев поддержали строительство новых АЭС.

Фото: Magnific (stockking)