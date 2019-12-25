Больше половины петербуржцев поддержали строительство новых АЭС

Исследование выявило значительный гендерный разрыв во мнениях.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение жителей Петербурга к развитию атомной энергетики. В опросе 44% респондентов назвали атомную генерацию безопасной. Еще 22% высказали сомнения, а 34% затруднились с ответом.

Большинство горожан выступает за расширение отрасли: 54% жителей Северной столицы поддерживают строительство новых атомных электростанций и энергоблоков, тогда как противников этой идеи оказалось вдвое меньше – всего 16%.

Исследование выявило значительный гендерный разрыв во мнениях. Безопасной атомную энергетику считают 60% мужчин и лишь 28% женщин. Аналогичный расклад наблюдается и в вопросе строительства: "за" высказались 70% представителей сильного пола против 38% женщин. Наиболее лояльно к отрасли относятся инженерно-технические работники: 57% из них уверены в безопасности технологий, а идею возведения новых станций поддерживают 69% специалистов этого профиля.

Ранее стало известно, как петербуржцы реагируют на рабочие звонки супругам во время отпуска.

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