Стало известно, как петербуржцы реагируют на рабочие звонки супругам во время отпуска

Любые контакты раздражают 32% мужчин и 30% женщин.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди состоящих в браке жителей Петербурга. Исследование показало, что отношение к нарушению личных границ со стороны коллег зависит от того, кому именно звонят – самому отпускнику или его второй половине. К собственным рабочим обращениям мужчины и женщины относятся примерно одинаково. Любые контакты раздражают 32% мужчин и 30% женщин. С пониманием к этому подходят 36% представителей сильного пола и 44% женщин, а спокойно реагируют 29% и 24% соответственно.

Ситуация кардинально меняется, когда в отпуске беспокоят супруга или супругу. В семьях, где трудоустроены оба партнера, 43% мужчин сердятся, когда их женам звонят с работы. При этом с пониманием к ситуации относятся 34%, а спокойно – лишь 17%. Судя по комментариям респондентов, представители сильного пола нередко просто ревнуют жен к работе, хотя хотели бы думать, что защищают чужой отпуск старательнее собственного. Трудоустроенные горожанки реагируют на звонки мужу почти так же, как и на свои собственные: негативно – 27%, с пониманием – 43%, спокойно – 25%.

Самыми терпеливыми оказались жены, у которых муж является единственным кормильцем. Логика здесь проста: если мужчина один зарабатывает на семью, работа имеет право напомнить о себе даже на отдыхе. В таких парах 56% женщин относится к звонкам с пониманием, 12% м спокойно, и только 24% – отрицательно.

В обратной ситуации, когда работает только женщина, ее неработающий муж также часто входит в положение (уровень понимания достигает 45%). Однако доля недовольных безработных супругов в этой категории тоже высока и составляет 38%.

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Фото: Magnific