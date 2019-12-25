Петербуржцы рассказали, как личные отношения влияют на работу

Мнения горожан о влиянии безответной любви разделились.

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди жителей Петербурга, чтобы выяснить взаимосвязь между личной жизнью и профессиональным ростом. Мнения горожан о влиянии безответной любви разделились. Так, 10% респондентов полагают, что неразделенные чувства могут стать стимулом для карьерного развития. Однако большинство не согласно с этим: 38% уверены, что несчастная любовь мешает работе, а еще 32% вообще не видят связи между личными переживаниями и профессиональными успехами.

Влияние взаимных чувств оценивается горожанами более однозначно. 52% участников опроса отметили положительное воздействие гармоничных отношений на карьеру. Лишь 9% считают, что счастье в личной жизни препятствует профессиональным достижениям, тогда как 31% отрицают какую-либо зависимость.

Анализ данных выявил заметные гендерные различия: мужчины чаще женщин винят несчастную любовь в карьерных неудачах (44% против 32%). Женщины же чаще находят в ней источник вдохновения (13% против 7%). В вопросе счастливых отошений мужская половина оказалась оптимистичнее — 56% мужчин уверены, что взаимность помогает расти профессионально, среди женщин такого мнения придерживаются 48%.

Возраст также играет роль в восприятии этой связи. Молодые люди до 35 лет острее реагируют на неудачи в личной жизни: они чаще старших коллег заявляют, что безответная любовь мешает их работе. При этом именно молодежь чаще отмечает полярное влияние счастливых отношений, признавая наличие как положительных, так и отрицательных аспектов для карьеры.

Ранее мы сообщили о том, что каждый второй работодатель из Петербурга в IT-сфере следит за резюме своих сотрудников.

Фото: Piter.TV