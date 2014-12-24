Каждый второй работодатель из Петербурга в IT-сфере следит за резюме своих сотрудников

Внимание сфокусировано исключительно на ключевых специалистах, чей уход может нанести бизнесу наибольший ущерб.

Представители петербургских компаний приняли участие в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Выяснилось, что более трети работодателей (36%) проверяют появление анкет своих действующих работников на сайтах по поиску работы. Из них 27% практикуют такой контроль давно, а для 9% это недавняя мера. Большинство организаций (59%) заявили, что не ведут подобного наблюдения. Как отмечают сами руководители, их внимание сфокусировано исключительно на ключевых специалистах, чей уход может нанести бизнесу наибольший ущерб.

Лидером по уровню контроля ожидаемо стала сфера информационных технологий – за программистами, DevOps-инженерами и специалистами по информационной безопасности следят 56% компаний. Столь пристальное внимание объясняется высокой стоимостью найма и острым кадровым голодом среди специалистов уровня lead, middle+ и senior. Высокие показатели также зафиксированы в продажах (50%), банковском секторе (45%), промышленности (40%) и строительстве (38%).

Таким образом, проверка резюме превратилась из тотального надзора в инструмент адресного удержания ценных кадров, позволяя компаниям экономить ресурсы и концентрироваться на самых важных сотрудниках.

Ранее мы сообщили о том, что только четверть петербуржцев готовы работать со своей второй половиной.

Фото: Piter.TV